Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye kaçak yollarla girerken mayına bastı
[Fotoğraf: Arşiv]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mayına basarak yaralanan kadın, Kilis'te tedavi altına alındı.
Kilis'te gece saatlerinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Z.A, Demirışık köyü civarında askeri yasak alanda mayına bastı.
Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kilis Suriye
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