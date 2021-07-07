Bu yıl on birincisi düzenlenen “Uluslararası İzcilik Yaz Kampı”nın açılışı Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye ve altı Balkan ülkesinden üç yüz izcinin katıldığı kamp, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türkiye İzcilik Federasyonu’nun desteği ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’nin organizasyonuyla düzenleniyor.

Organizasyonu kaynaştırma için düzenlediklerini belirten Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, “Balkan ülkeleri bizim gönül sınırlarımızda olan ülkeler ve orada yaşayan çocuklar bizim çocuklarımız. Türkiye’deki çocuklarımızı ve diğer çocuklarımızı kaynaştırma amacıyla böyle bir faaliyet düzenliyoruz on bir yıldır” dedi.

Yardımlaşma, işbirliği ve paylaşma ruhunun aşılandığı kamp, tüm bölge ülkelerinden izcileri bir araya getirdi.

İzci gençlerden biri, “Ben Makedonya’dan katılıyorum. Bu kampta birçok arkadaşla tanıştığım için çok mutluyum. TİKA’ya teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığı için” dedi.

Farklı etnik kökenden ve yaş gruplarından izciler, 8 Temmuz’a dek Ohri’de eğitim alacak. Program kapsamında izciler, Kuzey Makedonya’daki Osmanlı mimari eserlerini ziyaret etme imkanı da bulacak.

[Fotoğraf: TRT HABER]