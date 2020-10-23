Ulaş Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Aşağıada köyünde gerçekleştirilen hasat programına katıldı.

Pancar Ekiciler Gurup Başkanı Sebahattin Kartal'dan bilgi alan Akköz, traktöre binerek pancar hasadı yaptı.

Ulaş bölgesinde yaklaşık 20 köyde, 20 bin dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarı hasadına başlandığını belirten Akköz, "Bu yıl geçen yıla oranla verimin arttığını söyleyebiliriz. Ulaş yöresinde 100 kilo pancardan 20 kilo şeker elde edilirken, Güneydoğu bölgesinde 100 kilo pancardan 12 kilo şeker elde ediliyor. Bunda da toprağın ve iklimin önemli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise çiftçilere bol ve bereketli bir hasat yılı dileyerek, "Şeker pancarı ekiminde sadece çiftçilerimiz kazanmıyor. Bu çarka bağlı nakliyeci, ilaç firmaları ve tarım işçileri de kazanıyor ve milli gelirimize destek olunuyor." ifadelerini kullandı.

Pancar Ekiciler Gurup Başkanı Sebahattin Kartal da şeker pancarındaki verimin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ulaş genelinde 20 bin dekar alanda 120 bin ton şeker pancarı hasadı beklediklerini dile getiren Kartal, "Şeker pancarının kilogram taban fiyatı geçen yıl 30 kuruştu, bu sene daha açıklanmadı. İnşallah bizlerin emeğini karşılayacak yüzümüzü güldürecek bir fiyat açıklanır." dedi.

Kartal, ilçeye bağlı Bostankaya köyündeki pancar kantarının, 2019 yılında kapatılmasıyla çiftçilerin ürünlerini Malatya Şeker Fabrikası'na götürmeye başladığını dile getirerek, nakliye sorununun çiftçileri olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.