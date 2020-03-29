Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en önemli tedbirin hijyen olduğunu ifade etti.

Tedbirlere katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla yaptırdığı tek kullanımlık ıslak mendilleri dağıttığını aktaran Başer, "Tedbirlere ufak da olsa bir katkı sağladığım için büyük mutluluk duydum." dedi.

Islak mendilleri evden çıkmaları kısıtlanan yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunanlara ev ev gezerek ücretsiz dağıttığını anlatan Başer, kaymakamlık ve bazı kurumlara da bıraktığını anlattı.