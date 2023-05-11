Ulaş'ta 8 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş öncülüğünde 8 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İlçeye bağlı Küpeli köyünde vatandaşlarla fidan diken Kaymakam Baş, ilçe merkez ve köylerde fidan dikerek kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Ulaş'ta 8 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Baş, "Sonbaharda da 8 bin çam fidanını toprakla buluşturarak bu yıl 16 bin çam fidanı dikimi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu kampanyayla ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir." diye konuştu.