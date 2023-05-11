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Güncel
AA 11.05.2023 11:29

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mardin'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Mardin'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mardin'de tanıtıldı
[arşiv fotoğraf,]

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı çok beğendi.

Yerli otomobil Togg'u yakından incelemeye çalışan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, inceledikleri araçla tur attı.

Vatandaşlardan 19 yaşındaki Abdulkerim Demir, arabaları sevdiğini, yerli otomobili görünce büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Demir, "Gerçekten çok güzel bir araba yapılmış. Yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa böyle bir araba yapmak gerçekten gurur verici. Bununla gurur duymamak mümkün mü?" dedi.

Yerli otomobil, gün boyu vatandaşların gösterimine sunulacak.

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