Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.05.2023 11:31

Kahramankazan'da koyunları telef olan çiftçinin zararını belediye karşıladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde koyunları sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef olan üreticinin zararını Kahramankazan Belediyesi karşıladı.

Kahramankazan'da koyunları telef olan çiftçinin zararını belediye karşıladı
[Fotograf: AA]

Orhaniye Mahallesi'nde 8 yıldır hayvancılıkla uğraşan Sefa İyiol'a ait ağıldaki 41 koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

İyiol'a telefonla ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak zararını karşılama noktasında destek olacaklarını söyledi.

Belediye tarafından satın alınan 43 koyun, belediye yetkilileri tarafından Sefa İyiol'a teslim edildi.

İyiol, yaptığı açıklamada, "Can sıkıntısından kaç gündür yemek yiyemiyordum, ağıla giresim gelmiyordu, bugün başkanımızın sayesinde artık yüzümüz güldü." dedi.

​​​​​​​

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mardin'de tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Nijerya'da kiliseden kaçırılan 25 kişiden 11'i serbest bırakıldı
12:58
RTÜK: Seçim günü yayın yasağına uymayan kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacak
12:57
Öğrencilere trafik ve yol güvenliği eğitimi verildi
12:52
Güney Kore, ülkeye gelenlere COVID-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor
12:46
Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 sözleşmeli personel alacak
12:35
Avrupa Parlamentosu komiteleri yapay zekaya katı kurallar hazırladı
TBMM Kütüphanesi asırlık birikimiyle tarihe ışık tutuyor
TBMM Kütüphanesi asırlık birikimiyle tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Japonya’da gökyüzünde meteor benzeri gizemli ışıklar görüldü
Japonya’da gökyüzünde meteor benzeri gizemli ışıklar görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ