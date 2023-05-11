Kahramankazan'da koyunları telef olan çiftçinin zararını belediye karşıladı

Orhaniye Mahallesi'nde 8 yıldır hayvancılıkla uğraşan Sefa İyiol'a ait ağıldaki 41 koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.
İyiol'a telefonla ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak zararını karşılama noktasında destek olacaklarını söyledi.
Belediye tarafından satın alınan 43 koyun, belediye yetkilileri tarafından Sefa İyiol'a teslim edildi.
İyiol, yaptığı açıklamada, "Can sıkıntısından kaç gündür yemek yiyemiyordum, ağıla giresim gelmiyordu, bugün başkanımızın sayesinde artık yüzümüz güldü." dedi.