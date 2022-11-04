UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Sıralamayı geçtiğimiz sezon 20. sırada tamamlayan Türkiye, 2022-2023 sezonu itibari ile Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldıkları puanlar neticisinde 12. sıraya yükseldi.

Elde edilen başarılı sonuçlar bu sezon toplam 10 bin 800 puan kazandırdı. Böylece 2012-2013 sezonundaki 10 bin 200'lük puan rekoru da kırılmış oldu.

Avrupa Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak son 16'ya adlarını yazdırdılar.

Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde grup üçüncüsü olarak yoluna Konferans Ligi son 16 play-off turundan devam etme şansı yakaladı.

Avrupa'ya 5 takım göndermek için ilk 15 şart

Geçtiğimiz sezonu UEFA ülke puanı sıralamasında 20. sırada tamamlayan Türkiye'den, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 eleme turu oynayacak.

Avrupa'ya gidecek diğer 3 takım ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa kupalarının grup aşamaları sonucunda 8 basamak birden yükselerek 12. sıraya kadar yükselen Türkiye, sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-2025 sezonunda takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.

İlk 10 sıra Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor

UEFA ülke puanı sıralamasında, statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor. Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olabilecek.

Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti almasını bekleyecek.