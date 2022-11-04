Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 18,59-18,65 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 azalışla 18,6174'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6190 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,1920'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 20,8890'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 113,1 ile iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik düşüşle 112,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 0,9730'a kadar gerileyen avro/dolar paritesi ise bugün 0,9770 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, yatırımcı fiyatlamalarında enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden ön plana çıktığını belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesinin de varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin netleşmesinde açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin önemli olacağını aktaran analistler, gözlerin bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporuna çevrildiğini kaydetti.

Fed'in agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair ipuçlarının aranacağı istihdam raporunda tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri yer alıyor. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 263 binden 200 bine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseleceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verisinin takip edilecceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 113'ün direnç, 111,7'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.