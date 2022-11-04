Eylül ayında Seyitömer beldesinde okul binasının çatı onarımı esnasında bulunan 4 peçeli yavru baykuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) sağlık kontrolleri yapıldı.

Sağlıkları gayet iyi olan ve uçma yetilerinin olduğu belirlenen yavru baykuşlar, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü personeli tarafından daha önce bulundukları mevkide doğal ortamına bırakıldı