Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, Gülyazı Mahallesi'nde N.P'nin ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, N.P. gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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