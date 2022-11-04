İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, Gülyazı Mahallesi'nde N.P'nin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, N.P. gözaltına alındı.