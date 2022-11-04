Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te sosyal medya propagandası yapan kişi tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada DEAŞ'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep DEAŞ Terörle Mücadele Sosyal Medya
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