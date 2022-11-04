İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada DEAŞ'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.