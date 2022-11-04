Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki yol düzenlemelerinin yanı sıra yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde alternatif yollar açılıyor.

Çar Çayı Deresi kenarında yol çalışması yürüten belediye ekipleri, Muş-Bitlis kara yolunu Hacılar Cami Caddesi'ne bağlayan 4 kilometrelik yeni bir güzergah oluşturdu. 9 metre genişliğinde kaldırım, bisiklet yolu ve alt yapısı tamamlanan yolda asfalt hazırlıkları başladı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin doğu kesiminde yer alan Çar Çayı Deresi'nin Devlet Su İşleri tarafından ıslahı sonrası belediye olarak yol düzenlemesi yapmaya başladıklarını söyledi.

Muş-Bitlis kara yolunu Hacılar Cami Caddesi'ne bağlayan alternatif yolu açtıklarını aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Yolumuzun alt yapısı, kaldırım, bisiklet yolu ve aydınlatma hatları tamamlandı. 4 kilometrelik alternatif yolumuzun asfalt hazırlığını yapıyoruz. Kısa sürede asfaltını da sererek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu arada yol kenarında 35 bin metrekare Süleyman Şah Okulu yanında da 20 bin metrekare park yapmak üzere toplamda 55 bin metrekare yeşil alanı da oluşturarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız."