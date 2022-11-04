KPSS ortaöğretim sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Lise mezunu adaylar için KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav kaç saat sürecek?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Kasım 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.



Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.