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Güncel
İHA 27.11.2023 10:33

Uçurumdan düştü, 19 saat süren operasyonla kurtarıldı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 700 metrelik uçuruma yuvarlanan vatandaş, ekiplerin 19 saatlik kurtarma operasyonu sonucu sağ kurtarıldı.

Uçurumdan düştü, 19 saat süren operasyonla kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Çüngüş ilçesi Karakaya Barajında, uçurum kenarında yürüyen 36 yaşındaki Habib Karadağ, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle Karadağ mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 13 kişiden oluşan AFAD UMKE ekibi, bugün sabah saatlerinde Karadağ’ı sağ olarak kurtardı.

Burada sedyeye alınan Karadağ, 19 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

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