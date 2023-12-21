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Güncel
AA 21.12.2023 10:15

Üç ülkeden öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturacak

Türkiye, Azerbaycan ile Romanya'dan 7 öğretmen ve 70 öğrenci, "Bana gözlerimle bak" eTwinning projesi ile özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturacak.

Üç ülkeden öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturacak
[Fotograf: AA]

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Recep Kılıç Ortaokulu'nda görevli fen bilimleri öğretmeni Sevgi Atalay kuruculuğunda, okuldaki 10 öğrencinin de katkısıyla engelli bireylere yönelik "Bana gözlerimle bak" adında eTwinning projesi hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından 14-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "14. Ulusal eTwinning Konferansı"na 2023 yılında Avrupa projesi yürüten ve en yüksek puanı alan başarılı öğretmenler katıldı.

Atalay da "Bana gözlerimle bak" çalışmasıyla, 11 bin projenin arasından en yüksek puana sahip 200 proje arasına girdi.

Türkiye, Azerbaycan ile Romanya'dan 7 öğretmen ve 70 öğrencinin aktif katılımları ile sürdürülen projede, öğrencilerin, özel ihtiyaç sahibi bireyler hakkındaki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Atalay, özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturmanın günümüz şartlarında çok önemli olduğunu söyledi. Bu nedenle projesini önemsediğini dile getiren Atalay, "Özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturmak temasıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin öğretici ve ilham verici olmasını istedik." dedi.

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