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Güncel
AA 21.12.2023 10:12

Şırnak'ta Filistin yararına kermes

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

Şırnak'ta Filistin yararına kermes
[TRT Haber (arşiv)]

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü koordinasyonuyla Hacı Mehmet Ökten Anadolu Lisesi, Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Silopi Habur Lisesi, İpekyolu İlk-Orta Okulları Filistin yararına kermes düzenledi.

Kermesin açılışı amacıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, "Biz müminiz, Müslüman kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Kimisi güç ve kuvvetiyle kimisi diliyle kimisi de maddi ve manevi olarak yardımlarını gönderebilir." dedi.

Evde yaptıkları yemekleri Filistin için satışa sunduklarını belirten öğrencilerden Zehra Hakkari, katılımcılara teşekkür etti.

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