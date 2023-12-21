Tır otomobile çarptı, şans eseri yaralanan olmadı

Kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Seydim Mahallesi Mehmet Yiğitbaşı Caddesi, Eğirdir Müftülüğü önünde meydana geldi.



Isparta istikametinden Eğirdir istikametine gelmekte olan M.D idaresinde olan otomobil, Babasultan kavşağı ışıklarından hareket ettikten sonra yolun sağ tarafında bulunan park halinde duran araca vurmamak için direksiyonu sola kırması sonucu arkasından gelen tır, otomobile çarptı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza sonrasında trafikte oluşan yoğunluğun giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için polis ekipleri yönlendirme ve düzenleme çalışmaları yaptı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla, yol trafiğe yeniden açıldı.