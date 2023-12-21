Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.12.2023 09:57

Tır otomobile çarptı, şans eseri yaralanan olmadı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Tır otomobile çarptı, şans eseri yaralanan olmadı

Kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Seydim Mahallesi Mehmet Yiğitbaşı Caddesi, Eğirdir Müftülüğü önünde meydana geldi.

Isparta istikametinden Eğirdir istikametine gelmekte olan M.D idaresinde olan otomobil, Babasultan kavşağı ışıklarından hareket ettikten sonra yolun sağ tarafında bulunan park halinde duran araca vurmamak için direksiyonu sola kırması sonucu arkasından gelen tır, otomobile çarptı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrasında trafikte oluşan yoğunluğun giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için polis ekipleri yönlendirme ve düzenleme çalışmaları yaptı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla, yol trafiğe yeniden açıldı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
10:40
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
10:35
Sosyal koruma harcamaları 2022'de 1,2 trilyonu aştı
10:31
Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı
10:26
Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak
10:25
AB ülkeleri mali disiplin kurallarını güncellemede anlaştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ