Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu sene 45 okulun bakım ve onarımları tamamlandı. 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Barış Manço Ortaokulu’nda tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli binanın temeli atıldı.

Aydınlı Mahallesi’nde 24 derslikli GİSBİR Ortaokulu eğitim öğretim hayatına başlamak için gün sayarken, okullarda bulunan ek derslikler, ek hizmet binalarının bakım ve onarımları yapıldı.

Tuzla Belediyesinin öz kaynağı ve bağışçı desteği ile koronavirüs salgını döneminde ve geçmiş yıllarda eğitime yapılan katkı 76 milyon 643 bin lirayı buldu.

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, eğitim ve öğretim konusunda desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Geleceğin dünyasını, genç nesiller şekillendirecek. Biz de genç kardeşlerimize daha iyi eğitim almaları için eğitime yatırımlar yaparak, daha güzel bir dünya kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü tüm Tuzla’yı altınla kaplasak bir çocuğa yatırım yapmadığımız sürece bir anlamı yoktur. Bu prensiple gerekli olan tüm yatırımları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.