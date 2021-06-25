Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, gençler için iyi olan her şeyin yanında olacaklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının etkisinin giderek azaldığı bu günlerde düzenlenen etkinlikle öğrencilerin hayatına renk katıldığını dile getiren Özdemir, "İnşallah çocuklarımızın hayatına renk katacak bu tarz program ve projelere Havza Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da oryantiring sporunun Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başladığını anlatarak, gençleri spora teşvik etmek, onların hayatına renk katabilmek adına çalışma yaptıklarını kaydetti.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise projenin Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Samsun Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğinde hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin 5 bin lira bütçesi bulunduğunu, oryantiring sporunu öğrencilere tanıtmak ve öğretmeyi amaçladıklarını anlatan Çörekçioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 4 farklı kategoride 26 öğrenci oryantiring mücadelesine başladı.

Yapılan değerlendirme sonucunda derece giren öğrencilere madalyaları Özdemir, Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Çörekçioğlu ve davetliler tarafından verildi.