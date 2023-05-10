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Güncel
AA 10.05.2023 14:19

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Diyarbakır'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Diyarbakır'da tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Diyarbakır'da tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Şehir turunun ardından merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75 önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aracın direksiyonuna geçen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin gururu Togg'un Diyarbakır'da olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Diyarbakırlı hemşehrilerimiz daha yakından tanıyacak. Gerçekten muhteşem bir otomobil." diyen Su, aracı bir süre kullandığını söyledi.

Su, Togg'un güzel ve konforlu olduğunu ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu araçta emeği geçen bakanlara, iş insanlarına, mühendislere, çalışanlara teşekkür etti.

"Umut ediyorduk ve gerçek oldu"

Daha sonra Togg ile fotoğraf çektiren vatandaşlar araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlardan Betül Kanpak, Togg'u çok beğendiğini, konforlu bulduğunu söyleyerek, "Harika buldum, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir araç. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mehdi Sümerli de Togg'un şık ve güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Sümerli, "Umut ediyorduk ve gerçek oldu. Gelmek, görmek, şu koltuğa oturmak lazım. Herkese görmelerini tavsiye ederim." dedi.

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