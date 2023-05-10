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Güncel
AA 10.05.2023 13:26

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Diyarbakır'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Diyarbakır'da tanıtımı yapıldı. Şehir turunun ardından merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75 önüne getirilen `Anadolu kırmızısı` rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Diyarbakır'da tanıtıldı

Aracın direksiyonuna geçen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin gururu Togg'un Diyarbakır'da olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. "Diyarbakırlı hemşehrilerimiz daha yakından tanıyacak. Gerçekten muhteşem bir otomobil" diyen Su, aracı bir süre kullandığını belirtti.

Su, Togg'un güzel ve konforlu olduğunu ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu araçta emeği geçen bakanlara, iş insanlarına, mühendislere, çalışanlara teşekkür etti. Daha sonra Togg ile fotoğraf çektiren vatandaşlar araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlardan Betül Kanpak, Togg'u çok beğendiğini, konforlu bulduğunu belirterek, "Harika buldum, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir araç. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Mehdi Sümerli de Togg'un şık ve güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Sümerli, "Umut ediyorduk ve gerçek oldu. Gelmek, görmek, şu koltuğa oturmak lazım. Herkese görmelerini tavsiye ederim" dedi.

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