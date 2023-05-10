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Güncel
AA 10.05.2023 13:36

Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
[Fotograf: AA]

Ülke genelinde farklı tarihlerde kolluk kuvvetlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 134 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemiyle hastanede sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 6'ncı charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'ten bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 1023 Afganistan, 344 Pakistan ve 655 diğer uyruklardan olmak üzere 2022 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

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