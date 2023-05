Türkiye'nin ilk petrol ve doğalgaz temalı meslek lisesi Zonguldak'a kuruluyor

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazının Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alınmasından hemen sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla petrol ve doğalgaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla Filyos’ta Türkiye’nin ilk petrol ve doğalgaz temalı meslek lisesi açılacak.



"Türkiye'nin en başarılı meslek yüksek okullarından bir tanesini devreye aldık"



Millî Eğitim Bakanlığı ile TPAO arasında petrol ve doğalgaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Gençlerimize yapılan her yatırım bizim birinci görevimiz, birinci ödevimiz. Bu çerçeve içerisinde bugüne kadar özellikle kurumumuzun Sakarya Gaz sahasında yaptığımız keşiften sonra Bölgemizde Filyos'ta yaptığı çalışmalar artarak devam etmekte. Bu çerçevede meslek liselerinden başlayıp, lise seviyesinden başlayıp, meslek yüksekokulundan, lisans seviyesine, oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek yüksek öğretim kurumumuzun yüksek koordinasyonuyla programlar geliştirdik. Daha önce meslek yüksekokulu programında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizle birlikte geliştirdiğimiz program sayesinde Türkiye'nin en başarılı meslek yüksek okullarından bir tanesini devreye aldık. Burada sondaj teknolojileri ve deniz tabanı teknolojileri bölümü olmak üzere iki ana bölümde öğrenci kabulü geçtiğimiz yıl yapıldı. Yurt dışından gelen hocalarımız ve Türkiye'deki üniversitemizin hazırlık sınıfı devam ediyor. Buradaki eğitim İngilizce yapılmakta. Çünkü biz dünyayla rekabet edecek teknisyenler yetiştirmek üzere bulunuyoruz. Bunun yanında lisans seviyesinde de öğrencilerimize burs vererek onların son sınıfta uzun dönem staj yapmalarını sağlayarak meslek hayatına bir an önce atılma ve yetişmiş bir vaziyette atılmalarını sağlamak çalışmalarımızla devam ediyor. Biz bize kariyer programıyla yüzün üzerinde öğrenciyi uzun dönem yer bilimleri ve değişik mühendislik birim birimlerinde yüzün üzerinde başarılı öğrenciyi stajyer olarak aramıza yıllık programlarla katmış durumdayız. Aslında bizlerin en önemsediği en çekirdekten başlayan eğitim süreci. Liseler, meslek liseleri, mesleki ve teknik eğitim liselerimiz. Bu çerçeve içerisinde de bugün bizi buraya toplayan gerekçe aslında Filyos'ta petrol sektörüne, petrol ve doğal gaz sektörüne öğrenci yetiştirmek, teknisyen yetiştirmek üzere mesleki eğitim programını başlatmak üzere bir protokolü bakanlığımızla, valimizin yüksek koordinasyonuyla birlikte ve diğer bütün paydaşların katkılarıyla beraber hazırlamış durumdayız. Bugün ilk adımını atmış olacağız. Ben bu vesileyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Gençler geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Devletin bütün kurumları müşterek bir hedefe kilitlendiğinde işlerin ne kadar bereketli, çabuk sonuçlanabildiğini gördük. Daha da göstereceğiz inşallah" diye konuştu.



7 bin 600 metrekarelik alanda 16 sınıf inşa edilecek



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise okulun 7 bin 600 metrekarelik alana 16 sınıflık olarak inşa edileceğini kaydetti. Şensoy, "Ülkemizde özellikle son yıllarda savunma sanayinde ve yüksek teknoloji üreten alanlarda hakikaten baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Karadeniz gazının da devreye alınması ve 20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın bunu devreye alması ve ülkeye de müjde olarak paylaşması hakikaten bizleri çok sevindirdi, çok gururlandırdı. Mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü olarak bakanlığımızın bir birimi olarak son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karadeniz gazının devreye girmesiyle de yine petrol ve Doğal gaz alanında da tenis eleman geliştirmek için çok teşekkür ederiz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na. Birlikte bir okul yapılma kararı aldık. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü biz mesleki eğitim olarak sektörde paydaşlarımızla beraber çalışmaktan, onlarla beraber okulları kurmaktan, onlarla beraber müfredatları hazırlayıp yine onlarla beraber okulları yönetmekten çok memnunuz ve hakikaten bundan çok büyük bir verim almaya başladık. Burada kuracak olduğumuz okul Türkiye'de bir ilk olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen bugüne kadar edindiğimiz tüm birikimleri buraya aktaracağız. Gerek öğretmen gerekse teknik altyapı açısından tüm imkanlarımızı aktaracağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı okulumuzun tüm eğitim öğretim fiziki ortamlarını yapacak. O yüzden ayrıca çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu bizim için çok kıymetli. Bizler de bunun içindeki tüm donatıyı en iyi şekilde son teknolojiyle sağlayacağız. Bu bölgede kurulacak olan okulumuz yaklaşık yedi bin altı yüz metrekarelik bir alanda on altı sınıflı bir okul olacak ve iki yüz kişilik bir pansiyonu olacak. Yüz kız, yüz erkek olacak şekilde. Bir okul. Ve biz bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Biz buraya sınavla öğrenci alacağız. Lisede geçiş sistemi çerçevesindeki merkezi sınavla öğrenci alacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak. Ve eğitim beş yıl sürecek burada. Biz inanıyoruz ki Türk Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz burayı tercih edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda LGS sınavlarında bizim yüzde birlik dilim dediğimiz en üst seviyedeki öğrencilerin girdiği okullar var. Biraz önce bahsetmiş olduğum Aselsan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi böyle bir okul. Yine siber güvenlik lisesi böyle bir okul. İnanıyorum ki burası da yine yüzde ellilik bilinen bir öğrenci alacak. Bu nedir? Bunu bir açıklamak istersen bir öğrenci Fen lisesine gitme imkanı varken oraya gitmeyecek. Gelip buradaki okulu tercih edecek. Bu hakikaten bizim için çok önemli tabii buradan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu okulu kurmuş olması onun da isminin geçmesi çocuklarımızın da bu okulu bir tercih sebebi olacaktır. Çünkü Türkiye Petrolleri Anım Ortaklığı özellikle son zamanlarda Türkiye'nin enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapmakta. Karadeniz kazının devreye alınması, bunun bir göstergesiydi. Dün de Cumhurbaşkanımız paylaştı. Gabar'da günlük yüz bin varil kapasiteli petrol bulunması bizi ayrıca sevindirdi. Ve bu tür okulların da nedenlerinin önemli olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından Bakan Yardımcısı Şensoy'a gemi maketi hediye edildi.