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Güncel
İHA 21.02.2024 13:23

Türkiye’nin girişimcileri Bursa’da yetişecek

Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde yeni girişimci başvuruları alınmaya başlandı.

Türkiye’nin girişimcileri Bursa’da yetişecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde yeni girişimci başvuruları alınmaya başlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi 3 Nolu Kapı Girişi katında bulunan B-Cube, Bursa’da akıllı şehircilik odak alanında çalışan girişimcilere yönelik destek hizmetleri sunuyor. Akıllı Şehircilik dikey alanında kurulan ilk İnovasyon merkezi niteliğindeki B-Cube kabul edilen girişimcilere, iş geliştirme programları, ticarileştirme ve yatırım destek çalışmaları, ürün deneyimleme sahnesi gibi hizmet alanları sunuluyor. B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’ne başvuruların tamamı web sitesi üzerinden olacak. Web sitesine bcube.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Bilgi için info@bcube.org.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

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