Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen farklı mesleklere mensup gönüllüler, dağıttıkları oyuncaklar ve düzenledikleri etkinliklerle depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, kamu, sivil toplum ve gönüllü yardım kuruluşlarının başlattığı çalışmalar hızla sürüyor.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek için İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Mardin Kütahya ve Rize'nin de aralarında bulunduğu illerde yaşayan öğretmen, çocuk gelişimi uzmanı, avukat, yönetmen, asker gibi farklı mesleklerden ile öğrencilerden oluşan gönüllüler sosyal medya üzerinden bir araya geldi.

"Oyuncaklar Yolda-Elazığ Projesi" kapsamında topladıkları oyuncaklarla kente ulaşan gönüllüler, depremzede çocuklarla geçici olarak barındıkları çadırlar ve sosyal tesislerde bir araya geldi.

Elazığ merkez, Sivrice ilçesi ile Malatya'da çocuklara oyuncak dağıtan gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerde çocukların yüzünü boyadı, palyaço gösterisi yaptı, onlarla oyun oynadı.

"Onlara umut verebilmek adına geldik"

Grup sorumlusu Ümit Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otostop yaparak İstanbul'dan Elazığ'a geldiğini söyledi. Projeye farklı mesleklerden 50 gönüllünün katıldığını, Türkiye'nin 81 ilinden çocuklar için oyuncak getirdiklerini belirten Çetinkaya, "Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yüzüne tebessüm olabilmek, onlara umut verebilmek adına geldik." dedi.

Çetinkaya, depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak istediklerini dile getirerek "Sahne performansı gösterecek, balon katlama yapacak, maskot arkadaşlarımız var. Depremin oluşturduğu yıkıcı etkiyi, psikolojik travmayı atlatmaları için yola çıktık." diye konuştu.

Hedeflerinin 1000'i aşkın çocuğa ulaşmak olduğunu anlatan Çetinkaya, "Bunu başaracaksak buradaki arkadaşlarımızın, onların güzel yürekleri sayesinde. Çocuklar en güzel yüreklere sahip. Çocuklar bizim için çok değerli ve özel. Çocuk olursa geleceğe dair umudumuz da devam eder. Geleceğimiz olan çocuklar için böyle etkinliklere her zaman devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Isparta'dan gelen üniversite öğrencisi Şemsa Aris, çocuklara oyuncak toplayarak kente geldiklerine işaret ederek onlarla oyunlar oynadıklarını anlattı.

"Asıl amacımız çocuklarla vakit geçirmek, onlarla bir etkinliğin içerisinde olmak. İlk etkinliğimizi 5 yıl önce Mardin'de yaptık, şu anda buradayız ve çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz." diyen Aris, çocukların bu etkinliklerle mutlu olduğunu aktardı.

"İnanıyorum motivasyonları yükselecektir"

Yönetmen Oğuzhan Denizol da depremden en çok çocukların etkilendiğine dikkati çekerek "Depremin etkisinin atılması gerekiyor. Burada etkinlikler yapılıyor ama ekstra böyle arkadaşlarımızın da çocuklar için destek sunması önemli. İnanıyorum motivasyonları yükselecektir. Psikolojilerinin düzelmesi için bir nebze bile faydamız olacaksa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.