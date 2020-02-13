İstanbul'un tarihi Galata semtinde faaliyet gösteren bir sanat galerisinde, çoğunluğu sadece ebru öğrenmek için Türkiye'ye gelen her yaştan yabancı kursiyere geleneksel Türk sanatının incelikleri öğretiliyor.

Uzay Mühendisi Fatih Avcı ve Jeofizik Mühendisi Çağlar Gündüz'ün bir yıl önce Galata'daki 150 yıllık bir binada açılışını yaptığı sanat galerisi, çoğunluğu yurt dışından olmak üzere çok sayıda kursiyeri ağırlıyor.

Merkezde ağırlıklı olarak ebru dersi verilirken, 2 saatlik kursa katılanlar önce ebru sanatı hakkında teorik bilgi alıyor, ardından bu sanatın usta isimlerinden 26 yıllık ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki'den uygulamalı ders alıyor.

Geleneksel Türk sanatının inceliklerini izleyerek öğrenmeye çalışan kursiyerler ardından önlüklerini giyip teknenin başına geçiyor ve kendi ebrularını yapmaya başlıyorlar. Zamanla ilk acemiliklerini atan kursiyerler, alkışlar eşliğinde ebrularını kağıda çıkarıyorlar.

Uygulamalı eğitimin ardından 360 derece İstanbul manzaralı terasa çıkan öğrencilere burada Sanat Tarihçisi Yavuz Tiryaki tarafından kentin belki de sakinlerince bile bilinmeyen tarihi, çeşitli hikayeler eşliğinde anlatılıyor. Bir günlük eğitim, ikram edilen Türk kahvesiyle son buluyor.

"Dünyanın her kıtasından gelen var"

Sanat galerisi kurucularından Fatih Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel Türk sanatlarını ve bazı kültürel ögeleri, Türkler başta olmak üzere tüm dünya vatandaşlarına aktarmak istediklerini dile getirdi.

Turist gruplarının internet üzerinden kendilerine ulaştığını belirten Avcı, ebru sanatının UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmasının da bu ilginin artmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Kurslarına başta Japonya, Kore, Çin gibi Asya ülkelerinden gelenler olduğunu anlatan Fatih Avcı, "ABD, Avrupa ülkeleri, Arap ülkelerinden de katılımcılar oluyor. Genel olarak dünyanın her kıtasından gelen var." dedi.

Kursun sadece ebru sanatını içermediğine de değinen Avcı, katılımcılara aynı zamanda İstanbul ve Türklerin tarihinin anlatıldığını, Türk kahvesi ve lokumu gibi geleneksel lezzetlerin ikram edildiğini kaydetti.

Ebru öğrenmek için ABD'den geldi

Kursa katılmak için ABD'den gelen 63 yaşındaki Laura Stevenson, sanatla ilgilendiğini, kendisinin de kara kalem ve sulu boya çalışmaları olduğunu dile getirdi.

ABD'deyken de ebru sanatını bildiğine değinen Stevenson, okuduğu kitaplarda bu sanata rastladığını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen kursu ise bir arkadaşından öğrendiğini belirten Stevenson, "Ebru sanatı çok ilgimi çekiyordu. Böyle bir atölye olduğunu bir arkadaşımdan öğrendim. Sunumu izlemek için buraya geldim. Kendi ebrumu yapacağım için şanslıyım. Çok heyecan verici." dedi.

Ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki ise internet aracılığıyla artık yurt dışından da öğrencilere ulaşabildiklerini söyledi. Yabancı konukların kendilerine farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden Tiryaki, "Aynı dili konuşmadığımız halde sadece bizim özbeöz ecdat yadigarı sanatımızı deneyimlemek için gelen misafirler bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ebru yapımını "Uzun ve zahmetli bir yolculuk." diye nitelendiren Tiryaki, bazı boyaların yapımının aylar sürebildiğini belirterek, "Her şey hazır olduğunda biz sadece 10 dakikalık kısmını görüyoruz ama o süre belki de 3 ay 10 dakika." ifadesini kullandı.

