Türkiye Fırıncılar Federasyonu 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıklamıştı.



Çankırı'da ise fırıncılar tarafından alınan kararla 300 gramlık pide 7,5 liradan satışa sunulacak. Çankırı'da yumurtalı ve susamlı 300 gram pide ise Ramazan ayı boyunca 10 TL'den satışa sunulacak.



Çankırı'da uzun yıllardır ekmek fırını işletmeciliği yapan Uğur İskilipli, vatandaşlar tarafından en çok kara fırın pidesinin tercih edildiğini söyledi.



Ramazan'ın gelmesi ile pide telaşının da başladığını kaydeden İskilipli, "Ramazan geldiği zaman pide fiyatı merak ediliyor. Pide için görüşmelerimizi yaptık, fiyatlarımızı belirledik. 300 gram pide için 7,5 lira olarak fiyat verildi. 300 gram pide, 7,5 liradan satılacak. Bunun yanı sıra, susamlı, yumurtalı pide 10 TL'den satılacak. Gramı arttıkça da 15-20 TL civarda satılacak. Ramazan da işte tatlı bir telaş. Halkımızda, fırıncılar da bu heyecan var. İnşallah hayırlara vesile olur. Kazasız belasız bu Ramazan'ı da atlatırız" dedi.