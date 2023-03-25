İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 2 Yıl 6 ay ve 1 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlüler ile gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan şüphelilerin yer aldığı toplam 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 hükümlü ve zanlılardan 20’si serbest bırakılırken, 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.