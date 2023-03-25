Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin koordinesinde örgüt bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 zanlının ikametine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Kastamonu
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