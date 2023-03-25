Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce alınan karar çerçevesinde ticari taksi ulaşım ücretine zam geldi.



Buna göre, Bilecik'te taksi açılış ücreti 18 TL, kilometre ücreti 15 TL, saat ücreti 60 TL, birim zaman 1 TL, birim mesafe 1,50 TL oldu. Ayrıca yakın mesafe ve 1 kilometresine kadar ise 40 TL olarak belirlendi.