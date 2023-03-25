Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda S.G. ve M.O.'nun kentte uyuşturucu madde sattıkları değerlendirilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 2 parça halinde 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken S.G. ve M.O., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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