Günlük bazda dün 940 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 67 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 835 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.