Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'un 5 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitme ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullarda, Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi.
Aynı nedenle Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime ara verildi.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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