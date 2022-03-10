Mardin'de `stokçuluk` ve `fahiş fiyat`a karşı denetim sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

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