Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçakçılık Kaçak Avcılık
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