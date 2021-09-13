Günlük bazda dün 833 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 543 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 259 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



