Yüksel Yıldız (54) yönetimindeki 58 TP 288 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarısöğüt mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Zülbiye (49) ve Zeliha Yıldız (51) yaralandı.

Yaralılardan Yüksel ve Zülbiye Yıldız, Şarkışla Devlet Hastanesinde, Zeliha Yıldız ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.