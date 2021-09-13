İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

60 ekip ve 113 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, "Athena" ve "Jack" isimli narkotik köpekleri de görev aldı.

Denetimlerde, çok sayıda araçta arama ve kimlik kontrolü yapıldı.