Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
60 ekip ve 113 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, "Athena" ve "Jack" isimli narkotik köpekleri de görev aldı.
Denetimlerde, çok sayıda araçta arama ve kimlik kontrolü yapıldı.
Etiketler: Kayseri Denetim Polis Yüz Yüze Eğitim
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