Türkiye genelindeki 302 araç muayene istasyonda bu yıl 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçekleştirildi, sorunlu her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi bakanlığa verildi.

Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapacak gerçek ve tüzel kişilere ait muayene istasyonlarının açılması ve işletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene hizmetleri özelleştirildi.

Türkiye genelinde 210 sabit, 74 seyyar, 13 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 302 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

Söz konusu istasyonlarda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneye tabi tutuldu. Bu araçlardan yaklaşık 3 milyon 282 bini için tekrar yapılan işlemle 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçekleştirildi.

Bu alanda yapılan düzenlemelerle teknik muayene işinin yeterli fiziki altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesi sağlandı.

En çok karşılaşılan sorunlar

Muayene edilen her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi. Araçların yakıt ve işletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Yedek parça ve piyasada gerçekleştirilen onarımlar disipline edildi.

Araç muayenesinden geçemeyen araçlarda, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmama, arka servis freninin istenilen düzeyde görülmemesi, fren lambalarının yanmaması, arka emniyet kemerlerinin kullanılmaz halde bulunması en çok karşılaşılan kusurlar olarak sıralandı.

Kaynak: AA