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Güncel
AA 08.09.2023 10:39

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında Zonguldak, Bartın ve Karabük (Yenice) için toplam 2 bin işçi alımı yapacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

Başvurular, belirtilen illerin İŞKUR Müdürlükleri aracılığıyla alınacak.

Alımlar, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek.

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kamu Personel Maden
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