Müziğe 4 yaşında piyanoyla başlayan Evrim Ateşler, 23 yıllık sanat hayatı boyunca 3 albüm ve bir single çıkardı.

Birçok enstrümanı çalabilen Ateşler, geçen yıl, şarkılarında ağırlıklı olarak kullandığı gitar, buzuki ve curayı bir araya getirmek için tasarım yaptı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan ve öğretim görevlisi Recep Özdemir ile çalışan Ateşler, 6 ay önce gitar, buzuki ve curayı tek enstrüman haline getirdi.

Ateşler, buna da isim ve soyadının baş harflerinden esinlenerek "Ena" ismini verdi.

"Şimdi 3 enstrümanı aynı anda rahatlıkla çalabiliyorum"

Evrim Ateşler, İzmir'de farklı kökenden gelen müzisyenlerin çalışmalarıyla ilgilendiğini söyledi.

Şarkıları ve bestelerinde o müziklerin ezgilerini yaşattığını belirten Ateşler, "Ena'yı tasarlamadan önce gitar, cura ve buzukiyi sahnede sandalyemin yanına koyuyordum. Kablosuz bağlantı sayesinde çalarak onların seslerini kaydediyordum. Şarkımı bu şekilde bir kompozisyon gibi giriş, gelişme ve çıkış şeklinde tamamlıyordum. Şimdi 3 enstrümanı aynı anda sahnede büyük bir rahatlıkla çalabiliyorum" dedi.

Tasarladığı enstrüman için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurduğunu aktaran Ateşler, müzik sektörü için kolaylaştırıcı bir model geliştirdiğine inandığını dile getirdi.

Türk müzisyen olarak böyle bir enstrüman geliştirdiği için çok mutlu olduğunu aktaran Ateşler, "Müzik sektöründe gelecek kuşaklara yardımcı olmak adına böyle bir çalışma yapmak beni gururlandı. İnşallah bu sayede benim ilgilendiğim müzik dalına ilgi daha da artar. Bir diğer isteğim ise Ena'nın dünya tarafından tanınması" diye konuştu.