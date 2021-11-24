Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, şubede düzenlenen etkinlikte, yardımları Türk Kızılay'ın okul temsilcisi öğrencilere teslim etti.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür ederek Kızılay gönüllülerine başarı diledi.

Kızılay Şubesi Sekreteri Durdu Mehmet Çelik de okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlendiğini ve çalışma yapıldığını belirtti.

Çelik, kentte ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu 25 okulda 5 bin öğrenciye, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bot, mont, kazak, pantolon gibi ürünler olmak üzere 15 bin parça kıyafet hazırlandığını kaydetti.