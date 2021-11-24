İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Polis, evde yaptığı aramada, define arama dedektörü, tarihi eser olduğu değerlendirilen, heykel, yüzük, hac figürü, 2 bilezik ile mercek ve 70 gram cıva ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.