Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Polis, evde yaptığı aramada, define arama dedektörü, tarihi eser olduğu değerlendirilen, heykel, yüzük, hac figürü, 2 bilezik ile mercek ve 70 gram cıva ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
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