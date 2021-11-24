Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da köpekten kaçarken yaralan çocuk tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, köpekten korkarak kaçan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Alsancak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda marketten dönen 11 yaşındaki Ahmet M, sokak köpeğinden korkarak yola koştu.
Bu sırada çocuğa Bestami Y'nin kullandığı 31 AHL 113 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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