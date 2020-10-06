Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin desteği ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Öztürk, "Kovid-19 döneminin başlangıcından itibaren Türk Kızılay Akçakoca şubesi olarak tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Genel merkezimizin desteğiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Pazar yeri gibi kalabalık ortamlarda el temizliğine önem vermek amacıyla sosyal farkındalık olarak ve koronavirüse önlem amaçlı buradayız." diye konuştu.

Öztürk ayrıca pazar yeri gibi kalabalık yerlerde sosyal mesafenin korunması gerektiğini ve el temizliğine dikkat edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

