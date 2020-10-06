Askeri personel tarafından toplanan parayla alınan 8 tablet bilgisayar, öğrencilerin istifade etmesi amacıyla Gönüllü, Ardıçlı, Yemişli ve Ulaş kırsal mahallelerinde bulunan okullara teslim edildi.

Tabletlerin teslim edildiği okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.