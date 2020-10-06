Haber Giriş: Kaynak: AA
Tuzak düzenekleriyle keklik avlayan 1 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleriyle keklik avlayan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Şehitkamil ilçesi Dündarlı Mahallesi kırsalında tuzak ile keklik avı yapan 1 kişiye idari yaptırım kararı uygulandı.
Jandarma ekipleri ile yapılan denetimlerde keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 3 kınalı keklik ile 2 tuzağa el konuldu.
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