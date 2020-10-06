Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Şahin'e ait Algı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede evin tamamını sardı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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