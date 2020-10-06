Mehmet Şahin'e ait Algı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.