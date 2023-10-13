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Güncel
AA 13.10.2023 13:21

Turhal'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 100. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı.

Turhal'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı

Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk başkanlığında Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çoban ve ilgili kurum müdürlerinin toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak etkinlikler görüşüldü.

Kaymakam Soğukoluk, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımız sonucunda büyük bir titizlikle planlanan etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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