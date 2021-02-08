Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turgutlu'da 10 kişiye koronavirüs cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uymadığı belirlenen 10 kişiye, para cezası uygulandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede alkol alındığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, aynı mekanda bulunan 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına uymamaktan toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.
İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.
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